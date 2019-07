07:00 Uhr

Wo die Milch herkommt: Schüler besuchen Erlebnisbauernhof

Eine Deutschklasse der Bürgermeister-Engelhart-Grundschule in Senden besuchte den Bauernhof von Familie Stetter in Asch bei Weißenhorn. Dabei kamen die Kinder nicht nur den 50 Kühen des Hofes ganz nah.

21 Schüler der Grundschule Senden erleben auf einem Bauernhof in Asch hautnah, wie Viehhaltung funktioniert. Mutige packen sogar am Melkstand mit an.

Von Christoph Lotter

Die Melkmaschine tuckert schon längst, als Mirko und Sergey vorsichtig die Hinterläufe von Roxy tätscheln. Dann erst fällt die Schüchternheit ab und die beiden Grundschüler wagen sich weiter vor, bis zum Euter, aus dem nach ein paar missglückten Versuchen endlich Milch spritzt. Roxy ist eine von 50 Kühen auf dem Bauernhof von Familie Stetter in Asch bei Weißenhorn. Dort sind die beiden Schüler gemeinsam mit ihren 19 Klassenkameraden von der Bürgermeister-Engelhart-Grundschule Senden zu Besuch.

Es handelt sich allerdings um keine gewöhnliche Klasse. Die 21 Schüler sind aus einer Deutschklasse, die extra für Kinder ins Leben gerufen wurde, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Zum Abschluss des Schuljahres haben sich ihre Lehrerinnen Brigitte Herde und Carina Heckmeier etwas Besonderes überlegt: Ein Ausflug sollte es werden. Weil bei den Eltern der Kinder allerdings meist das Geld knapp ist, sollte es günstig und gut erreichbar sein. Da kam der Bauernhof von Karin und Alois Stetter wie gerufen. Denn der Hof ist Teil des kostenlosen Programms „Erlebnis Bauernhof“ vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Dieses ermöglicht Grundschülern der zweiten bis vierten Klasse, Förderschulkindern aller Jahrgangsstufen und Kindern in Deutschklassen, Bayerns Bauernhöfe kennenzulernen.

Der Bauernhof in Asch ist Teil eines Programms des AELF

Einer von denen ist der Hof in Asch, der seit mindestens 13 Generationen im Besitz der Familie Stetter und seit zwei Jahren nun auch Teil des AELF-Programms ist. Weitere teilnehmende Höfe im Landkreis sind der Obsthof Zott in Hittistetten und der Hartmannhof in Bergenstetten bei Altenstadt. Zu entdecken gibt es für die Grundschüler aus Senden bei den Stetters viel: Neben den 50 Kühen und zehn Jungtieren hat die Familie auch Hühner, ein Pferd, Katzen, Hunde, eine kleine Brauerei und einen Kräutergarten. „Eben alles, was so dazu gehört“, sagt Alois Stetter, bevor er von gackernden Schülern unterbrochen wird. Seine Frau Karin hatte die Kinder nämlich eben gefragt, wie denn ein Huhn klingt.

Dann geht es für die 21 Schüler schon weiter, hinein in den großen Stall. Dort warten die Kühe darauf, gestreichelt und gefüttert zu werden. Karin Setter bringt eine Wanne voll Wasser und stellt einen Trog voll Futter daneben: „Wer traut sich?“, fragt sie. Ohne zu Zögern taucht der kleine Juri seine Hand erst ins Wasser, dann reibt er sie im Futter und streckt sie anschließend einer Kuh unter die Nase. „Ich habe keine Angst“, sagt er, als das Tier ihm seine lange, rote Zunge entgegenstreckt und das Futter von seinen Fingern leckt. „Fühlt sich ganz komisch an“, sprudelt es aus Juri.

Die Kinder dürfen die Milch auch probieren

Viele „Ohhs und Ahhs“ sind während des Besuchs der Schüler auch wegen der beiden noch sehr jungen Kälber im Stall zu hören. Gerade einmal drei und vier Tage alt sind die kleinen Kühe, die sich über die vielen Streicheleinheiten sichtlich freuen. Ibrahim war noch nie auf einem Bauernhof und genießt das Streicheln mindestens genauso sehr wie die Jungtiere: „Die gefallen mir sehr gut, fühlen sich ganz flauschig an“, erzählt er. Im Anschluss gibt es ein ein paar lehrreiche Sätze von Karin Stetter: „Die Kühe haben alle unterschiedliche Frisuren. Aus ihren Eutern kommt die Milch, aus der machen wir dann Joghurt.“

Probieren dürfen die Schüler die Milch im Anschluss auch selbst. Und zwar am Melkstand nach einer kurzen technischen Erläuterung. Nach anfänglicher Skepsis wagt Nadja doch noch einen kleinen Schluck. „Mmh, das ist lecker“, sagt sie und lässt sich kurze Zeit später ihren Becher gleich ein zweites Mal füllen. Im Anschluss geht es wieder zurück in den Stall. Schließlich haben auch die Kühe Hunger und Durst. Das höre man ganz deutlich an den lauten „Muuhs“, berichtet Karin Stetter und die Kinder nicken verständnisvoll.

Zum Abschluss wird Butter gemacht

Bevor allerdings ans Füttern gedacht werden kann, müssen die Kühe erst gemolken werden. Bei der Melkanlage machen die Kinder große Augen. Der ein oder andere traut sich sogar selbst an die Euter der Tiere heran. Ein ganzer Eimer Milch springt für die Schüler heraus. Spätestens jetzt sind auch die letzten unter ihnen aufgetaut und erkunden den Stall auf eigene Faust.

Große Ballen Heu werden mit Schubkarren hin zu den Kühen gefahren, die sich das Mittagessen schmecken lassen. Die Kinder plappern dabei vergnügt miteinander und man könnte meinen, sie machen das jeden Tag. Weil da der Hunger auch bei den Schülern nicht lange auf sich warten lässt, läuft die Gruppe flink weiter in den Garten. Dort schlagen die Kinder unter der Anleitung der Bäuerin aus der frischen Milch Butter. Die streichen sie auf eine frische Scheibe Brot und obendrauf kommen frische Kräuter aus dem hofeigenen Garten, bevor es für die Schulklasse mit dem Bus wieder zurück nach Senden geht.

