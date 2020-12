vor 17 Min.

Wohnmobilfahrer muss auf B10 bei Neu-Ulm ausweichen und baut Unfall - Autofahrer flieht

Ein Autofahrer gerät auf die der B10 bei Neu-Ulm auf die Gegenspur, weshalb ein Wohnmobilfahrer ausweicht und eine Betonwand schrammt. Der unbekannte Autofahrer fährt einfach weiter.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Freitagmittag auf der B10 zwischen Neu-Ulm und der A7-Anschlussstelle Nersingen passiert. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Fahrer mit seinem Wohnmobil der Marke Mercedes die B10 in nordöstliche Fahrtrichtung gefahren, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen kam.

Der Autofahrer flieht von der Unfallstelle

Aus unbekannten Gründen fuhr der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn, weshalb der Wohnmobilfahrer ausweichen musste und in diesem Zuge gegen die Betonwand am Fahrbahnrand stieß. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Wohnmobil entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500 Euro.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi mit Neu-Ulmer Kennzeichen handelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (az)

