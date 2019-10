vor 49 Min.

Workshops zu Zivilcourage für Ehrenamtliche

Seminare in Neu-Ulm sollen Hilfestellung geben

Ehrenamtlich Engagierte werden häufig mit den Themen Diskriminierung und Rassismus konfrontiert. Dabei beschäftigen sie oft die Fragen „Wie kommt es dazu?“ und „Wie komme ich dagegen an?“. Der Workshop „Haltung zeigen – selbstbewusst und couragiert“ möchte Informationen und Hilfestellung für die Auseinandersetzung mit diesem Thema geben. Der Workshop findet am Freitag, 8. November, im Gemeindesaal der evangelischen Petrusgemeinde am Petrusplatz in Neu-Ulm statt. Beginn ist um 16 Uhr, das Ende ist für 19 Uhr vorgesehen.

Mit den Themen „Zusammenhänge erkennen – Vielfalt Vorurteile Rassismus“ und „Haltung finden – verschieden aber gleichwertig“ befasst sich ein weiterer Workshop am Montag, 9. Dezember, im Landratsamt Neu-Ulm. Beginn ist um 16.30 Uhr, Ende um 19.30 Uhr.

Referentin bei beiden Terminen ist Birgit Winterstein. Sie ist Ansprechpartnerin und Trainerin im Projekt „Engagement stärken – Haltung zeigen“ des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern (LBE) für den Bezirk Schwaben. Beruflich ist Winterstein als Traumatherapeutin, Systemische Supervisorin und Coach, Kinder & Jugend Coach, Ausbildungsleitung und in weiteren Bereichen tätig. Hilfe zur Selbsthilfe und Raum zur Orientierung sind ihr ein besonderes Anliegen. In den Workshops geht es deshalb auch um die Kompetenz, selbst Lösungen zu entwickeln.

Die Teilnahme an den Workshops ist nach Angaben der Veranstalter kostenfrei. Organisatorin der Kurse ist die Integrationslotsin am Landratsamt Neu-Ulm, Margarete Fischer. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration fördert die Workshops. Eine verbindliche Anmeldung im Vorfeld ist notwendig. Die Anmeldefrist für den Workshop „Haltung zeigen – selbstbewusst und couragiert“ läuft am Dienstag, 5. November, ab. Für den Workshop „Zusammenhänge erkennen – Vielfalt Vorurteile Rassismus“ und “Haltung finden – verschieden aber gleichwertig“ ist eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 27. November, erforderlich. (az)

Anmeldungen bei Margarete Fischer unter der Telefonnummer 0731/7040-2330 oder per E-Mail an margarete.fischer@lra.neu-ulm.de

