Zahl der jungen Arbeitslosen gesunken

Insgesamt bleibt Quote im Kreis gleich

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm lag im Oktober bei 2,2 Prozent – und blieb damit auf dem Niveau der beiden Vormonate. „Erkennbar ist, dass sich die Abkühlung der Konjunktur auch leicht auf die aktuelle Arbeitsmarktlage auswirkt. Denn im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 1,9 Prozent“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. Er fügt jedoch hinzu: „Trotz alledem ist dies immer noch ein erstaunlich gutes Ergebnis, da wir deutschlandweit weiterhin eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten haben.“

Während die Arbeitslosenquote stagnierte, sei die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt auch im Oktober noch „enorm“ gewesen, so Auch: 1059 Menschen haben sich in dem Monat neu arbeitslos gemeldet, 1023 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit hingegen. Seit Jahresbeginn haben sich insgesamt 9816 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet und 9608 abgemeldet. Weniger Arbeitslose gibt es unter den 15- bis 25-Jährigen: Hier sind 228 arbeitslos gemeldet, das sind 3,8 Prozent weniger als im Vormonat. Das liegt daran, dass viele eine Ausbildung Beschäftigung oder Studium begonnen haben. Bei den über 50-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit dagegen um 6,2 Prozent gestiegen: In dieser Altersgruppe haben 888 Menschen keinen Job.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Oktober gesunken: Es wurden 392 neue Stellen gemeldet, das sind 92 weniger als noch im Vormonat. Aktuell gibt es im Landkreis Neu-Ulm 1936 offene Stellen, davon liegen bei fast 82 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Gesucht werden vor allem Arbeitskräfte in der Lagerwirtschaft, als Berufskraftfahrer, in der Schweiß- und Verbindungstechnik sowie im Verkauf.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm verringerte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent – und das ist weiterhin die niedrigste Quote unter den 19 Agenturbezirken in Baden-Württemberg. Im Stadtgebiet Ulm waren im Oktober 2478 Menschen auf der Suche nach einer Arbeit. Im Vergleich zum September war das genau eine Person weniger, zum Vorjahr waren es 211 mehr. Somit blieb hier die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,5 Prozent, im Vorjahr waren es 3,2 Prozent. (az)

