Zeitreise auf der Spatzenwiese in der Ulmer Au

Das Kinder-Kultur-Paradies ist zurück – und die historischen Fahrgeschäfte kommen beim Nachwuchs bestens an.

Von Dagmar Hub

Bei strahlendem Sonnenschein hat die diesjährige Spatzenwiese der Jungen Ulmer Bühne in der Friedrichsau am Maifeiertag eröffnet. Trotz der durch die Baumaßnahmen erzwungenen Pause im vergangenen Jahr haben die Familien das bunte Kinder-Kultur-Paradies nicht vergessen, zumal Spatzenwiese-Macher Sven Wisser in diesem Jahr einen neuen Partner hat: Meinrad „Mende“ Böhm hat beim Spatzenwiesen-Zelt einen großen Teil seiner historischen Jahrmarktattraktionen aufgestellt. Zwei Karussells sind darunter, ein „Hau-den-Lukas“ und eine Zylinder-Wurfbude, dazu historische Zirkuswagen ähnlich jenem, in dem Böhm selbst geboren wurde. Böhms ältestes Stück, ein 146 Jahre altes Pferde-Karussell, in das er sich einst verliebt hat, findet bei den Familien besonderen Anklang – noch mehr als die historische Schiffschaukeln.

Tomek und Yorick brauchen Papas Hilfe. Nein, es ist gar nicht so leicht, zu zweit in den Schiffchen der über hundertjährigen Schaukel zu stehen und sich darin in die Höhe zu schwingen. Das Schiff der beiden mag nicht in Schwung kommen. Bis Papa die Kunst erklärt, in die Knie zu gehen, wenn das Schiff sich zu senken beginnt, und sich aufzurichten, wenn es wieder nach oben schwingt. Luisa und Lindis zwei Schiffchen weiter haben die Technik schneller erkannt. Zum Überschlag ist nur das mittlere der sieben Schiffe der historischen Schaukel geeignet. Und so richtig traut sich das Abenteuer aus Urgroßvaters Zeiten zunächst auch keiner zu.

Die historischen Attraktionen sind so ganz anders als die High-Tech-Fahrgeschäfte, die die Kinder von Volksfesten kennen. Langsam sind sie, leise, und sie lassen staunen: die in Ausdruck, Körperbau und Farbe so unterschiedlichen geschnitzten Pferde auf dem Karussell beispielsweise, das in seinen Anfängen von zwei Ponys und später von menschlicher Muskelkraft betrieben wurde. Heute hat das Karussell einen Motor – eine der wenigen Veränderungen an den historischen Fahrgeschäften.

In Öl auf Leinwand

In Öl auf Leinwand gemalt sind die Bilder der Karussells, beim Schwanen-Karussell sind es romantische Gemälde verliebter Engelchen und schnäbelnder Vögel. Zwischen den prächtigen geschnitzten Pferden des ältesten Karussells fahren auch ein Elefant und ein Kamel im Kreis. Sie lassen ahnen, dass man solche Tiere einst als Krönung des Exotischen empfand. War die Kutsche früher im Karussell angesichts all der Tiere ein eher weniger beliebter Ort, findet sie bei den Kindern von heute besonderes Interesse – zum Beispiel bei der kleinen Ida.

Im Spatzenzelt zeigt die Junge Ulmer Bühne zur Eröffnung gratis Ausschnitte aus dem Stücken „Der Grüffelo“ und „Hans im Glück“, die ab 15. Mai auf der Spatzenwiese gespielt werden. Auch die Mitmach-Aktionen beginnen am 15. Mai und finden jeweils von Mittwoch bis Sonntag am Nachmittag statt. Während der gesamten Laufzeit der Spatzenwiese sind auf dem Gelände auch Teile von Böhms „Musée sur Roues“ zu sehen: historische Schaustellerwagen. Wie es sich als Kind in ihnen lebte, weiß Meinrad Böhm in einer ruhigen halben Stunde abseits aller Nostalgie zu erzählen. Dass man als Kind zu zweit in den Stockbetten schlief, die Ohren dicht an die Holzwand zum Wohnraum hin gedrückt, hinter der die Erwachsenen alte Geschichten erzählten, lachten, weinten und tranken. Und dass in Winternächten die Haare an die Wände der Wagen froren.

