Zeitreise durch die Welt der Erziehung

Musiktheaterprojekt „Pauker unter Strom“

Wer kann sich vorstellen, wie es Ende des 19. Jahrhunderts in der Schule zuging? Ohrfeigen, strenger Ton und Disziplin standen auf der Tagesordnung.

Heute für viele unvorstellbar, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und dieses Thema stand im Vordergrund beim Musiktheaterprojekt „Pauker unter Strom“ der städtischen Realschule aus Weißenhorn. 100 Kinder der fünften und sechsten Klassen wirkten bei diesem Projekt mit, und der Vergleich zwischen dem Schulalltag von früher mit heute ließ so manchen ins Grübeln kommen. Bei der Premiere am Freitagabend staunten die rund 400 Besucher nicht schlecht, wie die Schüler das Musical von Carl Fürst gekonnt in Szene setzten.

Unterstützt wurden die Kinder von der Songgruppe, der Schulband, den Jongleuren, der Poi Gruppe und der Technik Crew. Unter der Leitung von Krimhilde Dornach führten die Akteure der sechsten Jahrgangsstufe die Zuschauer auf eine außergewöhnliche Zeitreise durch die Welt des Erziehens und Unterrichtens. Die Fünftklässler wurden in die Arbeit rund um die Bühne eingeteilt, damit diese erfahren, was für eine Arbeit hinter solch einem Projekt steckt. „Die jetzigen Fünftklässler sind die Akteure im nächsten Jahr“, so Dornach.

Den Beginn der Aufführung machte ein Besuch im „Schulmuseum“. „Ist das ein PC ohne Monitor“, fragte eine der Mädchen und deutete auf eine Schreibmaschine. Danach ging es zurück in die Schule Ende des 19. Jahrhunderts. Lehrer Jäger, gespielt von dem zwölfjährigen Dario Barba, ließ seine Zöglinge Gedichte aufsagen und wer da nicht richtig gelernt hat, wurde mit strengem Ton in die Ecke verwiesen oder bekam als Strafe eine Ohrfeige und einen Eintrag ins Notenbuch.

Der nächste Zeitsprung spielte in der jetzigen Zeit. Freche Sprüche, coole Klamotten, keinen Respekt vor den Lehrern und Zickenkrieg unter den Mädchen, das totale Gegenteil der „alten Schule“. Formulierungen wie „Kommunikationskeule für Handy oder Kopfgärtner für Friseur“ sorgten für viel Unterhaltung und viel Beifall. Auf die Frage der Lehrerin, welchen Beruf die Schüler einmal erlernen möchten, kamen schlagfertige Antworten wie: „Acker-Designer“ oder „Top Model“.

Die Soloeinlage der elfjährigen Joana Kretzchmar mit dem Lied: „Egal, was andere über mich sagen“, regte viele Besuchern zum Nachdenken an. Wurden früher Volks- und Wanderlieder gesungen, so zeigten die Kinder, dass sich auch auf musikalischer Ebene sehr viel geändert hat.

Natürlich durfte der Zeitsprung in die Zukunft nicht fehlen. Die Kinder zeigten in der Szene „Aufstand der Roboter S437 - K73117“, wie die Schule wohl in einigen Jahren aussehen wird. Der Einsatz von digitaler Technik wird als unverzichtbar angesehen – so wie damals der Prügelstock für erzieherische Maßnahmen. (ewgo)