18.12.2018

Ziegelwerk will Lehm zu Berg aufschichten

In der Lehmgrube des Ziegelwerks in Bellenberg soll eine neue Lagerstätte für Tonerde aus dem Tunnelbau für „Stuttgart 21“ entstehen.

Gemeinderat segnet Plan für Lagerstätte in Bellenberg ab

Von Regina Langhans

Das Thema „Lehmbevorratung“ im örtlichen Ziegelwerk Wiest beschäftigt weiterhin den Gemeinderat Bellenberg. Wie berichtet, ging es schon häufig um vermehrte Transporte von Tonerde nach Bellenberg. Diese stammt aus dem Aushub durch Tunnelbauarbeiten auf der Schwäbischen Alb. Außerdem ging es im Gremium bereits um die Lagerung tensidhaltigen Lehms im Bellenberger Werk. Letzteres Vorhaben kam aber nicht zustande, da die Genehmigungsphase zu lange gedauert und die Rohstoffe andere abgeholt hatten. Neu ist nun der Bauantrag des Ziegelherstellers für eine Lehmlagerstätte auf 54 000 Quadratmetern innerhalb des genehmigten Abbaugebiets.

Dem Antrag zur Errichtung der Zwischenlagerstätte von geogenen Tonen und Lehmen hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt. Einig waren sich die Räte ebenfalls, von einer sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) abzusehen, da die dem Antrag beigelegte Vorprüfung ein solches Gutachten hinfällig erscheinen lasse, hieß es im Gremium. Denn die geplante Lagerfläche soll auf einem wieder aufgefüllten Abraumgebiet innerhalb des genutzten Firmenareals entstehen. Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller sagte, dass über die Notwendigkeit des Gutachtens letztlich das Landratsamt entscheide.

Von Interesse und auch Relevanz für den Standort Bellenberg waren hingegen nähere Angaben zum geplanten Lager. Mit der neuen Fläche werden die bisherigen Kapazitäten von 38 000 auf 92 000 Quadratmeter erhöht. In Tonnen ausgedrückt, kann die Firma statt 900 000 künftig 2,24 Millionen Tonnen Rohstoffe bevorraten, also fast eineinhalb Mal so viel wie bisher. Bei den Rohstoffen handele es sich um schwach tensidhaltige Stoffe mit Werten von 0,01 Prozent. Dafür seien keine besonderen Vorkehrungen zu treffen.

Da die Tonerde auf dem wiederaufgebauten Höhenzug gelagert werde, sei maximal mit einem bis zu 20 Meter hohen Berg zu rechnen. Doch Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher wusste diese Maßgabe in Relation zu den Vorteilen zu setzen: Die bedeuteten, eigene Ressourcen zu schonen und dem Ziegelwerk eine Zukunft zu geben. Zumal dieses für die Herstellung hochwertiger Ziegel bereits länger Ton zukaufe. So mache es auch Sinn, dass die neue Lagerfläche parallel zur Abbaugenehmigung des Ziegelwerks bis zum Jahr 2038 bewilligt werde. Zu dem Zeitpunkt müssen die Aufschüttung wieder abgebaut und das Areal rekultiviert sein. Die vorhandene Lagermenge würde nur noch zehn Jahre ausreichen. Bürgermeisterin Vogt-Keller ergänzte: „Die Genehmigung des Bauantrags ändert nichts an der genehmigten Zahl von 100 Transportfahrten pro Tag.“ Und es sei keine erhöhte Produktion im Ziegelwerk vorgesehen. Dafür lasse sich ausrechnen, dass die Lehmtransporte aus den Tunnelbauten früher endeten, als die Lagergenehmigung reiche.

