Zumindest etwas Planungssicherheit für die Ratiopharm-Arena

Der Pharmakonzern Teva bleibt mit seiner Marke Ratioharam weitere drei Jahre Namensgeber der Neu-Ulmer Arena.

Der israelische Pharmakonzern Teva verlängert nach eigenen Angaben mit seiner Ulmer Marke Ratiopharm das Namenssponsoring für die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm um weitere drei Jahre.

Richard King, beim Betreiber der „Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebs GmbH“ für die Vermarktung zuständige Mitarbeiter, ist erleichtert: „Es ist kein Geheimnis, dass die pandemiebedingten Einschränkungen gerade für die Ratiopharm Arena sehr einschneidend sind. Umso stärker ist das Signal zum neunten Jahrestag, das Teva durch die Vertragsverlängerung mit seiner Marke ratiopharm setzt.“ Die jetzige Verlängerung beweise, dass damals der richtige Namenspartner für die Arena gefunden wurde. Wie berichtet, hatte King eigentlich mit einem Rekordjahr gerechnet – sowohl von den Besucherzahlen als auch von den Einnahmen her. Doch dann kam die Pandemie. Das letzte Konzert vor der Schließung der Arena war das Filmmusik-Konzert „ Game of Thrones“ am 10. März. Bereits das für den 12. März 2020 angesetzte Konzert von Peter Maffay fiel aus.

Zum Spatenstich im Jahr 2010 wurde die Zusammenarbeit mit Ratiopharm verkündet, seit diesem Tag haben große Sport-und Konzert-Veranstaltungen in Ulm/Neu-Ulm eine Heimat. Durch orangene Farbkleckse ist die Marke Ratiopharm als Namensgeber auch optisch zugegen.

Zahlreiche Stars wie Bob Dylan, Eros Ramazzotti, Helene Fischer oder Seeed begeisterten in der Zwischenzeit vor ausverkauften Rängen. Aber auch bei sportlichen Höhepunkten konnte regelmäßig mitgefiebert werden. Neben den Spielen der Basketballer findet jährlich das Tischtennis Final-Four um den deutschen Pokal statt, die Arena ist also so etwas wie das Berlin des Tischtennis. Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten der Arena konnten auch bei weiteren Sportarten wie Handball, Hallenfußball, Boxen, Tennis oder Turnen unter Beweis gestellt werden,.

Das neuerliche Bekenntnis von Teva zur Arena gilt als ein wichtiges Signal in unerwartet schwierigen Zeiten für die gesamte Sport-, Event- und Veranstaltungsbranche, welches uns Mut macht und positiv in die Zukunft blicken lasse. „Mit solchen Partnern werden wir die Corona-Krise hoffentlich bald zu den Akten legen können und uns wieder voll auf Sport, Konzerte, Comedy, Messen und Firmenevents konzentrieren können“, so Peter Götz, der Geschäftsführer der Ratiopharm Arena. „Neben der Fortführung einer verlässlichen und erfolgreichen Partnerschaft möchte Teva mit der Vertragsverlängerung ein Zeichen setzen, um auch in schwierigen Zeiten weiterhin kulturelle und sportliche Veranstaltungen in der Region zu ermöglichen und zu fördern“, wird Teva Geschäftsführer und General Manager Christoph Stoller zitiert.

Die Vertragslaufzeit wurde zunächst für weitere drei Jahre, bis zum 30. Juni 2024 festgesetzt, Teva hat danach die Option für eine weitere Verlängerung. Keine Angaben macht Teva zu den Summen, die für das Sponsoring fließen. (az)

