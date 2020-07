vor 21 Min.

Zurück zum Normalbetrieb

Das Bildungszentrum in Roggenburg nimmt wieder Besucher auf. Ein Überblick über Angebote der nächsten Monate

Nach einer gut dreimonatigen Corona-Zwangspause, die aufgrund der Allgemeinverfügungen notwendig war, hat das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur seinen regulären Betrieb wieder aufgenommen. Wie die Einrichtung mitteilt, kann dort wieder für Seminare, Tagungen und Bildungsveranstaltungen reserviert werden. 13 Seminarräume sowie 55 Gästezimmer mit eigener Nasszelle und entsprechenden Verpflegungsleistungen sind buchbar. Seminargäste von der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung kommen bereits wieder ins Haus.

Das eigene Kursprogramm des Bildungszentrums wurde an die aktuellen Hygiene- und Betriebskonzepte angepasst. Die Angebote der Familienbildung, der Umweltbildung und im kulturellen Bereich sind zum Teil neu konzipiert. Zudem wurde eine Anmeldepflicht eingeführt.

Die Umweltbildungsreferentin Dörte Fischer freut sich, dass auch weitere Veranstaltungen im Bereich der Umweltbildung wie Garten- und Kräutergartenführungen, Kräuterwerkstätten und vielfältige Themenangebote für Familien im Rahmen der Familien-Umwelt-Nachmittage jeweils an Sonntagen ab 14 Uhr wieder möglich sind. Es gilt jedoch auch hier, dass aktuelle Änderungen und die Anmeldepflicht zu beachten sind. Zudem soll es nach den Sommerferien wieder möglich sein, dass Tagesprogramme für Schulklassen, Kindergärten und Ausflugsgruppen zu verschiedensten Themen aus dem Natur- und Umweltbereich angeboten werden. Der Fachbereich der Familienbildung plant außerdem verschiedene Tages- und Wochenendangebote für Familien, Paare und Kinder.

Besonders hervorzuheben ist das geplante Ferienprogramm „Kloster-Ferienfreizeit“ für bayerische Kinder in der Zeit von Montag, 31. August, bis Freitag, 4. September. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die beim Ferienprogramm zu den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer forschen, experimentieren, tüfteln und spielen werden.

Im Kultur-Kursangebot gibt es eine Reihe von Kreativ- und Musik-Workshops, die unter den aktuellen Bedingungen möglich sind. Das Kulturprogramm „Roggenburger Sommer“ mit Konzerten und Veranstaltungen ist ebenso unter den entsprechenden staatlich vorgegebenen Hygieneauflagen wieder möglich. Am Sonntag, 20. September, wird ein Kultur-Familien-Nachmittag „Hase und Igel“ angeboten, am Samstag, 12. September, findet die Orgelwanderung statt und am Donnerstag, 22. Oktober, gastiert Kabarettist Stefan Kröll in Roggenburg. Karten sind jeweils nur im Vorverkauf erhältlich.

Ausfallen muss 2020 leider der beliebte und in Kooperation mit dem Bund Naturschutz organisierte Öko-Markt im September (wir berichteten). Ebenso kann die Kinderbuchausstellung im November leider nicht stattfinden.

Das Team des Bildungszentrums hat für die nun geplanten Veranstaltungen ein eigenes Hygienekonzept entwickelt, nach dessen Vorgaben es unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln wieder tatkräftig an die Arbeit geht. Wichtig ist zu beachten, dass für alle ausgeschriebenen Veranstaltungen eine Anmeldung für die Teilnahme zwingend erforderlich ist. Zudem sollte jeder Gast einen Mund- und Nasenschutz mit sich führen. (az)

Tagesaktuelle Informationen über die Angebote und weitere Auskünfte zur Anmeldung stehen im Internet unter bildungszentrum-roggenburg.de. Telefonisch ist die Einrichtung werktags von 8 Uhr bis 17 Uhr unter der Nummer 07300/9611-0 zu erreichen.

Themen folgen