Zwei Verletzte nach gefährlichem Wendemanöver auf der B10 bei Dornstadt

Plus Ein Fahrer will am Freitagvormittag auf der B10 wenden und stößt mit einem anderen Auto zusammen. In Richtung Ulm staut es sich für etwa eine Stunde.

Von Thomas Heckmann

Der Versuch, auf der Bundesstraße 10 nördlich von Dornstadt zu wenden, hat am Freitagvormittag zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr, als ein Autofahrer bei seiner Fahrt in Richtung Geislingen nach dem Ausbauende der B10 über eine Sperrfläche wenden wollte. Dabei stieß er mit einem in Richtung Ulm fahrenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrer verletzten sich, konnten aber die beschädigten Fahrzeuge verlassen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

In Richtung Ulm ist die Fahrbahn für eine Stunde gesperrt

Die alarmierten Feuerwehren aus Dornstadt und Ulm mussten nicht eingreifen, um Menschen aus den Autos zu befreien und konnten ihren Einsatz schnell beenden. Zwei Abschleppwagen mussten die Unfallfahrzeuge bergen. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme konnte der Verkehr in Richtung Geislingen an der Unfallstelle vorbeifahren, in Richtung Ulm musste etwa eine Stunde gesperrt werden. Angaben zu Schadenhöhe konnte die Polizei am Vormittag noch nicht machen.

