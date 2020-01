vor 7 Min.

Zwei neue Defis für Vöhringen

Insgesamt 14 der lebensrettenden Geräte gibt es inzwischen in der Stadt. Das Rote Kreuz bietet Kurse dazu an

Als unverzichtbare Hilfe, um im Ernstfall Leben zu retten, hat Bürgermeister Karl Janson Defíbrillatoren bezeichnet: Davon gibt es jetzt 14 Stück in öffentlichen Gebäuden in Vöhringen. Die beiden neuesten sind in der Raiffeisenbank, Ulmer Straße, und in der Illerberger Grundschule installiert worden. Die Stadt hat dafür rund 3500 Euro ausgegeben. Rüdiger Kreisl hat die Aktion in der Stadt vor Jahren initiiert.

Ein Defibrillator – kurz Defi genannt – ist ein medizinisches Gerät. Durch gezielte Stromstöße können laut Medizinern Herzrhythmusstörungen beendet werden, was dem Patienten das Leben rettet.

Karl-Heinz Maier vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) sagt, dass die Geräte Tag und Nacht erreichbar sind. Viele Menschen, so Maier, haben Bedenken, einen Defi zu benutzen. „Die brauchen sie aber nicht zu haben, weil das Gerät so ausgestattet ist, dass es genaue Anweisungen gibt, wie es im Ernstfall anzuwenden ist.“ Das BRK biete auch Möglichkeiten, sich nötiges Wissen anzueignen, sagt Maier. Etwa in Erste-Hilfe-Kursen. Die werden vom Kreisverband veranstaltet. Die genauen Standorte der Vöhringer Defibrillatoren sollen bald auf Postern im örtlichen Einzelhandel zu sehen sein. Die Beschäftigten der Raiffeisenbank hat das BRK eingeladen, sich den Gebrauch des Defis vor Ort erklären zu lassen.

Nachfolgend die Standorte der bereits vorhandenen Defis: Rathaus am Haupteingang, Sparkasse Eingangsfoyer Stadtcenter, Raiffeisenbank Illerberg, Evangelisches Gemeindehaus, Uli-Wieland-Schule in der Aula, Sportpark im Foyer, draußen am Gerätehaus Illerzell, Illerzell Gasthaus „Zum Brückle“ draußen, Wolfgang-Eychmüller-Haus im Oberen Foyer, Sportheim in Illerberg, außen im Eingangsbereich, Caritas-Centrum Vöhringen, Kindertageseinrichtung Rappelkiste, der Defi ist außen angebracht, in der Grundschule Illerberg ist der Defi am Haupteingang draußen montiert und in der Raiffeisenbank Ulmer Straße im Foyer. (ub)

Der nächste Kurs des BRK findet am Samstag, 22. Februar, statt. Nähere Informationen und weitere Termine unter 0731/ 974410 oder unter brk-nu.de

