Absagen im Amateurfußball wegen Dauerregen

Es schüttet ohne Ende, die Plätze sind durchgeweicht und stehen teilweise unter Wasser. Die allermeisten Spiele fallen deswegen aus und sie werden wohl auch nicht mehr nachgeholt.

Es schüttet pausenlos, die Pegel der Flüsse steigen, es herrscht akute Hochwassergefahr - trotzdem sollte am Samstag im Fußball-Bezirk Donau/Iller ein kompletter Spieltag durchgezogen werden. Zu einer generellen Absage konnten sich die Planer am Freitag und auch am Samstagvormittag nicht durchringen. Ein paar Stunden vor der Anstoßzeit um 15.30 Uhr ist dennoch klar, dass wohl so gut wie nichts gehen wird.

Im Prinzip gilt zwar weiterhin, dass nur der Schiedsrichter Spiele absagen kann. Aber es gibt natürlich ein paar Hintertürchen und da es sich um den letzten Spieltag der Saison handelt, stehen die sperrangelweit offen. Fast alle Entscheidungen sind gefallen, für die allermeisten Vereine geht es sowieso um nichts mehr. Man kann sich also locker drauf einigen, dass nicht gespielt wird und wenn nur eine der beiden Mannschaften nicht spielen will, dann gibt es für sie halt eine folgenlose 0:3-Wertung.

Auch der ursprünglich ins Auge gefasste Nachholtermin am Sonntag ist kaum zu halten. Dass sich der Zustand der Plätze bis dahin bessert, das ist schließlich so gut wie ausgeschlossen. Frühestens am Dienstag könnte wohl gespielt werden, der spätestmögliche Termin ist der Mittwoch. Ein Bezirks-Insider geht allerdings davon aus, dass höchstens die wenigen Spiele nachgeholt werden, in denen es noch um etwas geht. Die meisten Mannschaften schalten schließlich am späten Samstagnachmittag schon in den Feiermodus. Saison-Abschlusspartys sind etwa in Weißenhorn und Buch geplant.

Das Landesligaspiel zwischen Buch und Neresheim war am Samstagmittag bereits abgesagt, ebenso in der Bezirksliga die Partien Aufheim/Holzschwang gegen Neu-Ulm, Offenhausen gegen Türkgücü Ulm und Kettershausen gegen Asch-Sonderbuch. In der A-Donau finden definitiv Eggingen gegen Silheim, Croatia Ulm gegen Grimmelfingen und Nersingen gegen Holzheim nicht statt, in der A-Iller Beuren gegen Illerkirchberg und Senden/Ay gegen Illerberg-Thal. Weitere schon sichere Absagen in den Kreisligen B: Ljiljan Ulm gegen Ludwigsfeld, Straß gegen Beimerstetten, Pfaffenhofen gegen Kellmünz und Oberroth gegen Vöhringen-Illerzell. Weitere Absagen wird es mit Sicherheit in den nächsten Stunden geben.