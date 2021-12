Adventsfensterln in Finningen bleibt "light"

Das Adventsfensterln in Finningen ist stets ein Publikumsrenner. Auch heuer sind die Vorzeichen ein wenig anders.

Eigentlich haben es die Vorstandsmitglieder des Finninger Obst- und Gartenbauvereins schon länger kommen sehen, dass es auch in diesem Jahr nur ein Adventsfensterln "light" geben kann, wie im vergangenen Jahr. Die Unsicherheit sei zu groß gewesen, sagte der Vorsitzende Volkhard Frank gegenüber unserer Redaktion. Nach langen Diskussionen entschied der Verein, er wolle lieber nicht viele Aktionen vorbereiten, die dann doch nicht stattfinden können. In diesem Fall war die Vorsicht ein guter Ratgeber.

Alle Adventsfenster in Finningen öffnen gleichzeitig

Und so öffnen auch heuer wieder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sofort ihre dekorierten Fenster, sodass die Menschen von Haus zu Haus gehen und sich alles in Ruhe anschauen können. "Und es ist ja im letzten Jahr gut angekommen", sagt Frank, "die Stimmung war auch ohne Glühwein und belegte Brote da." Vergangenes Jahr war beim Adventsfensterln "light" schwer was los, viele Menschen zogen durch den Ort und schauten die liebevoll gestalteten Station an. Am heutigen 1. Dezember öffnen alle Fenster gleichzeitig um 18 Uhr.

Eines bleibt aber gleich: Der Verein sammelt Spenden für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Doch auch diesmal stehen keine Spendenboxen bei den Fenstern, dafür gibt es ein Konto, auf das die Spenden eingezahlt werden können. Die Iban lautet: DE69 7306 1191 0103 6673 24. Vergangenes Jahr haben viele Menschen diese Möglichkeit genutzt: Anfang des Jahres konnte Volkhard Frank eine Spende in Höhe von 1800 Euro übergeben.

Sie nehmen alle teil, am Adventsfensterln in Finningen

Hier die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Familie Kast, Zipperhecke 2, Theresa Mayr und Daniel Renner, Angelweg 5, Familie Gruß, Mirabellenweg 7, Familie Durst, Dorfstraße 60, Familie Frank, Dorfstraße 32/1, Familie Rudolph, Dorfstraße 51, Innenhof, Familie Kast, St-Mammas-Weg 17, Kerstin Vögtle, Birkenweg 8, Szilvia und Bernhard Frank, Dorfstraße 38, Kindergarten Finningen, Eulesweg 2, Straßenfenster Kugelberg, Kugelberg, Familie Kast, Dorfstraße 42, Ministranten Finningen, Pfarrstadel, Familie Heinz, Stachelbeerweg 19, die Familie Rathgeber-Lattoch und Weidig, Birnenweg 15, Familie Reindl, Am Grünen Berg 10, Elisabeth Frank, Dorfstraße 55, Sonja und Oliver Gebhard, Heidelbeerweg 6, Familie Meternek, St.-Mammas-Weg 2, Familie Stadler, Angelweg 1, Schützenverein Finningen, Schützenheim, Doris Bailer, Stachelbeerweg 7 und die Pfarrgemeinde Finningen mit der Grotte, zudem gibt es ein ökumenisches Fenster der Kirchengemeinde Reutti am Gemeindehaus. .

