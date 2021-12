Adventskalender Nr. 11

vor 31 Min.

Besondere Krippenfiguren: Die Römer in der Weihnachtsszene

In Josef Duiles Krippe in Pfaffenhofen tummeln sich neben Ochs, Esel und Heiliger Familie auch Soldaten.

Plus Römische Soldaten finden sich meistens nur in größeren Krippenszenerien - wie in jener von Josef Duile in Pfaffenhofen. Was es damit auf sich hat.

Von Dagmar Hub

Römer - römische Soldaten - gibt es nur in größeren Krippenszenerien wie dieser von Josef Duile in Pfaffenhofen. Dabei dürften Römer zur Zeit von Christi Geburt in Palästina sehr präsent gewesen sein: Im Jahr 63 vor unserer Zeitrechnung war Palästina der römischen Provinz Syria zugeschlagen worden, die Region war zu Christi Geburt römisch dominiert und geprägt von Machtkämpfen und Spannungen. Im Allgemeinen werden römische Soldaten in Krippendarstellungen im Umfeld des - im Jahr vier vor unserer Zeitrechnung verstorbenen - Vasallenkönigs Herodes gezeigt, der beim Evangelisten Matthäus als Verfolger des neugeborenen Kindes Jesus geschildert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen