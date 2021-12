Krippen im Kreis Neu-Ulm: Ein Brunnen gehört (fast) immer dazu

Der Brunnen gehört zu vielen Krippen. Die Bedeutung ist vielschichtig. Türchen Nummer 14 unseres Krippen-Adventskalenders.

Ein Brunnen, praktisch angebaut am Gebäude der Geburt Christi, ein Wasserlauf – manchmal angedeutet, bei manchen Krippenbauern mit technischem Aufwand echt plätschernd: Ein Ort, an dem man Wasser holen kann, spielt in Krippen eine Rolle, obwohl diese Stelle der Krippenlandschaft auch ganz unauffällig sein kann. Der Brunnen ist in seiner Bedeutung vielschichtig, erklärt Dorothea Greiner, früher Pfarrerin in Burlafingen und heute Regionalbischöfin in einem Teil Bayerns. „Zum einen ist ein Brunnen wichtig für die Schafherden und die Hirten.“ Frisches Wasser aus einer Quelle oder einem Fluss war überlebenswichtig für die Menschen in der Stadt und auf dem Land.

Der Brunnen: Ein Bauteil der Krippe mit Bedeutung

Der Brunnen erinnert an die Brautwerbung für Abrahams Sohn Isaak schon aus der Genesis, zum anderen aber auch an die biblische Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen: Wer lebendiges Wasser gereicht bekomme – also übertragen das Angebot Gottes annehme –, werde nie wieder dursten müssen. Viele Bibelstellen erwähnen Brunnen oder frisches, fließendes Wasser, im Alten wie im Neuen Testament. Nicht nur ein nettes und romantisches Dekorationselement, sondern ein Bauteil mit Bedeutung.

Lesen Sie dazu auch