Alb-Donau-Kreis stellt einen neuen Übernachtungsrekord auf

Der Alb-Donau-Kreis hat im Jahr 2023 mit 593.100 Übernachtungen einen neuen Höchststand bei den Übernachtungen erzielt und damit alle bisherigen Bestmarken übertroffen

Damit stellt der Alb-Donau-Kreis zum wiederholten Mal einen neuen Übernachtungsrekord auf und legt für 2023 eine weitere Erfolgsbilanz vor: Ein nach Angaben des Kreises "absolutes Spitzenergebnis" mit einem überragenden Plus von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2022 (542.369 Übernachtungen) und einem überdeutlichen Plus von 15,1 Prozent gegenüber vor Corona (2019 = 515.492 Übernachtungen).

Wandern auf den "Eiszeitpfaden" im Alb-Donau-Kreis

Im landesweiten Ranking ist der Alb-Donau-Kreis damit in der Spitzengruppe und hat im direkten Vergleich der Zuwächse zu vor Corona das zweitbeste Ergebnis aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg eingefahren. Was lockt: Wandern auf "Eiszeitpfaden": Mittlerweile gehört die Schwäbische Alb mit über 90 zertifizierten Wanderwegen zu den besten Wanderregionen und wurde aktuell im Rahmen des „trekking-Awards 2024“ mit dem 2. Platz als Top-Wanderregion im deutschsprachigen Raum belohnt. Zum zweitschönsten Wanderweg wurde aber der bayerische Donauwald-Wanderweg gekürt (AZ/heo)