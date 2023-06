Betrunkener Unfallfahrer tanzt auf seinem Auto

Ein Mann verliert die Kontrolle über seinen Wagen und landet in einer Wiese. doch dann beobachtet eine Unfallhelferin etwas Merkwürdiges.

Ein etwas merkwürdiges Verhalten legte ein 31 Jahre alter Autofahrer an den Tag, nachdem sein Wagen in einem Rapsfeld gelandet war: Er tanzte auf seinem Pkw. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der B10 in Richtung Amstetten unterwegs. Er hatte zunächst beinahe einen Unfall verursacht, als er ein anderes Auto überholte. Anschließend unterschätzte er den Abstand zum Entgegenkommenden und wich nach rechts aus. Beim Zurücklenken vom rechten Fahrbahnrand brach sein Wagen nach links aus. Der Mann konnte das Auto noch abfangen und nach rechts fahren - allerdings deutlich zu weit: Er fuhr die Böschung am rechten Fahrbahnrand hinunter in ein angrenzendes Rapsfeld, wo er nach rund 200 Metern zum Stehen kam. Eine andere Autofahrerin wollte sich um den Unfallfahrer kümmern.

Als sie am Wagen eintraf, stieg der Fahrer aus und tanzte auf seinem Auto herum. Ob aus Freude oder Frust sei nicht bekannt, schreibt die Polizei in ihrem Unfallbericht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Lenker und sein Beifahrer hatten leichte Verletzungen davongetragen. Die Beamten stellten fest, dass der 31-Jährige offenbar unter Alkohol und Drogen stand. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf rund 5 000 Euro geschätzt. (AZ)