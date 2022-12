Mehrere Einbrüche in Ehingen und Laichingen: Polizei bittet um Hinweise

Nach mehreren Einbrüchen in Laichingen und Ehingen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Gestohlen wurde Geld und Schmuck. Was bislang bekannt ist.

In Ehingen und Laichingen hat es in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche gegeben. Gestohlen wurden Geld und Schmuck. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Der Einbruch in Ehingen ereignete sich demnach am Mittwoch. Zwischen 6 und 19 Uhr stieg nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter auf den Balkon an einem Gebäude im Karpfenweg. Dort brach er die Balkontür auf und gelangte ins Innere. Der Einbrecher fand Schmuck und Bargeld. Beides nahm er mit. Danach flüchtete er unerkannt.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und will nun wissen:

Wer hat am Mittwoch zwischen 6 und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Karpfenweg gesehen?

im Karpfenweg gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ehingen unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

Polizei: Firmen in Laichingen werden zum Ziel von Einbrechern

In Laichingen wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Firmen zum Ziel von Einbrechern. In der Graf-von-Zeppelin-Straße machten sich Unbekannte an einem Firmengebäude zu schaffen. Zwischen 21.45 und 5 Uhr hebelten sie an einer Eingangstür, doch die hielt stand. Die Tür war zu stabil.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt und Schubladen herausgezogen. Die Diebe fanden in der Firma Geld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit.

Zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma in der Carl-Benz-Straße ein. Mit einem Stemmeisen wuchteten die Täter das Eisengitter an einem Fenster heraus. Auch das Fenster hebelten sie auf und stiegen ein. Im Inneren fanden die Diebe Geld, mit dem sie unerkannt flüchteten.

In beiden Laichinger Fällen sicherten Spezialisten die Spuren. Die Polizei Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die beiden Taten im Zusammenhang stünden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07333/950960 entgegen. (AZ)