Polizei: Vermisste aus Rechtenstein aufgetaucht und wieder bei Familie

Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden ist die einst vermisste 18-Jährige aus Rechtenstein wieder bei ihrer Familie. Die Hintergründe bleiben unklar.

Die im Juli 2021 verschwundene Amani A. aus Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) ist aufgetaucht und befindet sich nach Angaben der Polizei wieder bei ihrer Familie in Deutschland.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, habe sich die Vermisste im August 2023 bei ihrer Familie gemeldet. Bei einem persönlichen Kontakt mit der Polizei soll die inzwischen 18-Jährigen mitgeteilt haben, dass es ihr gut gehe und sie sich seit August wieder bei ihrer Familie befinde.

Aus persönlichen Gründen und zum Schutz der Familie macht die Polizei keine Angaben zu den Gründen des Verschwindens. Strafrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit dem freiwilligen Verschwinden hätten nicht festgestellt werden können. Zum Schutz der Beteiligten wird darum gebeten, von Anfragen bei der Polizei abzusehen, heißt es.

Die damals 16-Jährige soll am Montag, 26. Juli 2021, gegen 6 Uhr das Haus in Rechtenstein verlassen haben und in den Bus der Linie 320 gestiegen sein. Eine Zeugin habe nach Angaben der Polizei gesehen, dass die Jugendliche am Bahnhof Ehingen ausstieg und in Richtung Weiherstraße ging. Zuletzt wurde die 16-Jährige gegen 7.20 Uhr in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg gesehen. Seither habe von der Jugendlichen jede Spur gefehlt.

Eine Spaziergängerin habe an jenem Montagmorgen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger den Rucksack der Jugendlichen gefunden. Darin befanden sich laut damaligen Polizeiangaben ihr Telefon, ein Geldbeutel und Schulsachen.

Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei und einer Öffentlichkeitsfahndung war der Aufenthalt der jungen Frau lange nicht bekannt. I Im Oktober 2021 wurde der Fall auch in der Sendung "Aktenzeichen XY. . . ungelöst" im ZDF gezeigt und um Hinweise gebeten. Auch eine Belohnung von 3000 Euro wurde ausgesetzt. (AZ/krom)