Wolf-Sichtung bei Altheim/Alb: Wo die Tiere im Kreis Neu-Ulm leben könnten

Plus Noch gibt es keine Hinweise auf sesshafte Wölfe im Kreis-Neu-Ulm. Nach der neuen, bestätigten Sichtung eines Tiers bei Altheim (Alb) ist die Kreisjägerschaft in Habachtstellung.

Es gibt keine Zweifel mehr: Das Tier, das am Sonntag, 20. November, vor eine Wildtierkamera im Gebiet der Gemeinde von Altheim (Alb) lief, war ein Wolf. Niemand weiß, wohin der Weg das Tier führt. Vielleicht gen Neu-Ulm. Christian Liebsch, der Vorsitzende des Kreisjägerverbandes Neu-Ulm weiß: Die 26 Kilometer sind für ein Tier, das täglich bis zu 150 Kilometer läuft, keine Distanz.