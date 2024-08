Sucheinsatz am Filzinger Badesee mit Drohne: Herrenlose Kleidungsstücke gefunden

Die Wasserwacht führte am Dienstag gerade eine Übung am Badesee in Filzingen durch, als zur Mittagszeit mehrere herrenlose Kleidungsstücke am Ufer aufgefunden wurden. Weil offenbar nicht auszuschließen war, dass jemand etwas zugestoßen sein könnte, suchten Kräfte der Wasserwacht den gesamten Seebereich nach einer Person ab, der die Kleidung zuzuordnen gewesen wäre. Polizeibeamte der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm überflogen den See und angrenzende Bereiche zudem mit einer Drohne. Jedoch vergeblich, aber auch hier konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden.

Es sei nicht auszuschließen, dass jemand seine Kleidungsstücke nach dem Baden schlichtweg versehentlich liegen gelassen hat, schreibt die Polizei in ihren Bericht am Mittwoch. Die Gegenstände seien in Verwahrung genommen worden und werden dem Fundamt der Stadt Altenstadt zugeleitet. Hinweise auf den Eigentümer der Kleidung, einem Paar Schuhe, einem braunen Shirt und einem Paar Socken, nimmt die Polizei Illertissen persönlich oder unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)