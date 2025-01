Versuchter Überfall auf Supermarkt: Maskierte Täter passen Mitarbeiter auf Parkplatz ab

In Altheim im Kreis Biberach sollen vier maskierte Männer versucht einen Supermarkt auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, passten die Täter zwei Mitarbeiter, eine Frau und einen Mann, nach Ladenschluss auf dem Parkplatz ab.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag, gegen 21.15 Uhr. Die beiden Mitarbeiter seien auf dem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Zum Kesselbrunnen „wohl gezielt“ abgepasst worden. Einer der vier dunkel gekleideten Täter soll konkret das Öffnen des Supermarkts gefordert haben, um an einen dortigen Tresor zu gelangen.

Als sich die 34-jährige Mitarbeiterin weigerte, soll einer der Täter ihren 18-jJährigen Kollegen mit einem Elektroschocker bedroht haben. Die 34-Jährige habe sich weiterhin geweigert, den Supermarkt aufzuschließen und machte einen vorbeifahrenden Autofahrer auf sich aufmerksam.

Als der Autofahrer daraufhin in den Parkplatz einfuhr, seien die vier Unbekannten zu Fuß über einen Feldweg geflüchtet. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Supermarkts wohl auch mit einem schwarzen Ford Ka beobachtet. Beide Mitarbeiter blieben bei dem Angriff unverletzt, heißt es.

Das Kriminalkommissariat Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07351/447-0. Insbesondere den bislang unbekannten Autofahrer, der mit einem Opel Zafira auf den Parkplatz einfuhr, bittet die Polizei sich als Zeuge zu melden.

Der Haupttäter soll etwa 1,80 Meter groß, circa 17 bis 19 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Er hatte laut Polizei dunkle Haare, „asiatische Augen“ und soll Russisch und Deutsch ohne Akzent gesprochen haben. (AZ)