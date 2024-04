Amstetten

08:28 Uhr

21-Jähriger stirbt bei Unfall nach Überholmanöver

Von Thomas Heckmann

In Amstetten hat ein Fahrer am Samstag die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der 21-Jährige starb noch am Unfallort.

Tödliche Verletzungen hat am frühen Samstagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Unfall nahe Amstetten (Alb-Donau-Kreis) erlitten. Kurz nach drei Uhr morgens war der junge Mann mit seinem VW Golf vom Ortsteil Schalkstetten kommend in Richtung Amstetten unterwegs. In einem Waldstück setzte er an, zwei Pkw vor sich zu überholen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hob sein Wagen dann an einer Kuppe ab und kam nach links von der Straße ab. Bei der Landung stellte sich der Wagen quer und rutschte mit der Fahrertür voraus gegen eine massive Eiche. Anschließend wurde das Auto quer über die Fahrbahn geschleudert und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf einer Parkplatzzufahrt stehen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen feststellen Zeuginnen und Zeugen setzten nicht nur einen Notruf ab, sondern begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und wurden schnell von „Helfer-vor-Ort“ des DRK Amstetten unterstützt. Als der Notarzt eintraf, konnte er trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Das Unfallauto prallte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Golf zurück auf die Fahrbahn. Foto: Thomas Heckmann Die Feuerwehr Amstetten war mit 17 Feuerwehrleuten im Einsatz und musste den Autofahrer, der teilweise in den Trümmern seines Auto eingeklemmt war, mit hydraulischem Geräten befreien. Lehrer Notfallseelsorger kamen an die Unfallstelle und betreuten die Unfallzeugen und die Einsatzkräfte, den Feuerwehrleuten wird zusätzlich im Lauf des Samstags eine Nachbesprechung angeboten, um das Unfallgeschehen besser verarbeiten zu können. Auf der Strecke in Amstetten kam es bereits 2017 zu einem tödlichen Unfall Im Herbst 2017 kam es an der gleichen Kuppe zu einem Unfall mit einem AMG-Sportwagen, bei dem ein 15-Jähriger und eine 24-Jährige ihr Leben verloren. Damals war der über 500 PS starke Sportwagen laut Anklage mit rund 200 km/h unterwegs und prallte in über drei Metern Höhe gegen einen anderen Baum. Die Unfallstrecke dient derzeit als beliebte, aber nicht ausgeschilderte Umleitungsstrecke für die wegen Bauarbeiten gesperrte Geislinger Steige entlang Bundesstraße 10. Lesen Sie dazu auch Gessertshausen Tödlicher Unfall: Autofahrer stirbt nach Unfall auf B300

