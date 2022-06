Autofahrer verursacht zwei schwere Unfälle mit fünf Verletzten auf 20 Kilometern

Lokal Noch ist unklar, warum ein Autofahrer am Samstagabend bei Ulm zwei schwere Unfälle verursachte. Nach der zweiten Kollision musste die B10 gesperrt werden.

Das rätselhafte Verhalten eines Audi-Fahrers beschäftigt die Staatsanwaltschaft: Gegen halb neun Uhr abends verursachte ein Kleinwagenfahrer auf der Bundesstraße 10 in Geislingen zwischen Stuttgart und Ulm einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen auf einem Motorrad schwer verletzt wurden, und flüchtete sofort. Beide Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht, während die Polizei den Unfall aufnahm und versuchte, den Unfallverursacher zu ermitteln.