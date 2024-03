Arabischer Golf

11:39 Uhr

Dubai will dem Rest der Welt zehn Jahre voraus sein

Foto: Museum Of The Future

Das „Museum of the Future“ steht in Dubai vor den beiden 355 und 309 Meter hohen, kantigen Emirates Towers im Nebel. Dass der Nebel echt ist, betonte der Architekt des ovalen Gebäudes, Shaun Killa, im Gespräch mit der Redaktion.

Plus In Dubai stehen das höchste Haus und das höchste Hotel der Welt und das angeblich schönste Gebäude auf Erden. Ein Besuch in einer Stadt die alles kennt, nur keine Bescheidenheit.

Von Oliver Helmstädter

Das Raumschiff ist gelandet: Wie ein Ding aus einer anderen Welt steht das "Museum of the Future" da: Rund, organisch wirkend und von innen beleuchtet. Ein Auge soll das sieben Stockwerk hohe Gebäude darstellen, das gänzlich ohne innere Stützen gebaut ist. Entworfen hat es der britisch-südafrikanische Architekt Shaun Killa, der bereits vor 25 Jahren an der Vollendung des ersten sieben Sterne Hotels der Welt beteiligt war, das ebenfalls in Dubai steht. Das Burj Al Arab allerdings ist nach einem Vierteljahrhundert in die Jahre gekommen. Derzeit plant Killa eine Sanierung des 321 Meter hohen Hotels, das zum Startpunkt und Wahrzeichen für eine rasante Entwicklung des Emirats am Persischen Golf wurde. Killa, Jahrgang 1980, lebt seit 23 Jahren in Dubai und denkt groß: Städte, die Weltgeltung haben wollen, so seine Überzeugung, brauchen Anziehungspunkte, die ans Limit der Ingenieurkunst gehen. Das sei beim Eiffelturm oder dem Pantheon nicht anders als bei seinem "Museum of the Future".

47 Bilder Dubai - eine Stadt der Rekordbauten Foto: Oliver Helmstädter

Bescheidenheit ist eine Zier, doch Dubai kommt weiter ohne ihr. Die Entwicklung von Dubai von einer ziemlich unbedeutenden Stadt zu einem Anziehungspunkt, wie es nur wenige auf der Welt gibt, macht Killa an drei Gebäuden fest: Auf die touristische Landkarte sei Dubai erstmals vor 25 Jahren mit dem Burj Al Arab gekommen, dann folgte 2010 mit der Eröffnung des höchsten Gebäudes der Welt der nächste Paukenschlag. Der Burj Khalifa ist ein 828 Meter in die Höhe ragendes Ausrufezeichen, eine vertikale Stadt, die jedes Jahr Millionen von Menschen anzieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen