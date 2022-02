Sechs Löwenmenschen stehen jetzt in Asselfingen Spalier

Plus Die Gemeinde Asselfingen hat ein neues Wahrzeichen: Sechs Skulpturen erinnern an den berühmten, wohl 40.000 Jahre alten Fund der Löwenmenschenfigur.

Nur die Beleuchtung fehlt noch, die die Stelen auch bei Dunkelheit ins rechte Licht setzen wird, indem sie sie aus einem Meter Abstand anstrahlen wird: Asselfingen, durch die Hohlenstein-Stadelhöhle "Heimatort" der einzigartigen eiszeitlichen Löwenmensch-Figur, hat an seinen beiden Ortseingängen jeweils drei Löwenmensch-Skulpturen im Abstand von 30 Metern aufgestellt. Das Design stammt aus Unterelchingen von der Firma Busse Design.