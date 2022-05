"Eiszeitspuren" sollen dem Weltkulturerbe bei Ulm prominenter machen

Plus Sechs Höhlen, zwei Täler und ein Weltkulturerbe. Wie fünf Themenwege das Alleinstellungsmerkmal der Region ins rechte Licht rücken.

Auf den neuen „Eiszeitspuren“ ist eine prähistorische Zeitreise ganz einfach. Fünf Themenwege verbinden die Weltkulturerbestätten „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ im Ach- und Lonetal miteinander. Bereits im Winter fand dieses Teilprojekt des tälerübergreifenden Informations- und Beschilderungssystems, das von den Kommunen Asselfingen, Blaubeuren, Herbrechtingen, Niederstotzingen, Öllingen, Rammingen und Schelklingen umgesetzt wurde, seinen Abschluss. Bei einem Festakt wurde es nun offiziell auf den Weg gebracht.