Auffahrspur in den Blaubeurer Ring gesperrt

Ab Donnerstag, 14. November, wird eine der beiden von der Ludwig-Erhard-Brücke in den Blaubeurer Ring führenden Auffahrspuren gesperrt. Das teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 22. November. Die direkte Zufahrt von der Ludwig-Erhard-Brücke auf die B 10/Wallstraßenbrücke in Richtung Norden ist in dieser Zeit hingegen wieder möglich.

Bis zum 22. November wird eine provisorische Fahrspur eingerichtet, die für den anschließenden Ausbau der Tunnel-Entwässerungsanlage, mit dem am 25. November begonnen werden soll, benötigt wird. Ab Montag, 25. November stehen dann wieder beide von der Ludwig-Erhard-Brücke kommenden Auffahrspuren in den Blaubeurer Ring zur Verfügung, heißt es.