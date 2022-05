Polizeieinsatz nach Fußballspiel: 14-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Der Junge soll ein Mädchen am Rande eines Fußballspiels beleidigt haben. Mehrere Streifen rückten an. Durch den Vorfall war die Stimmung bei den Zuschauern aufgeheizt.

In Bad Buchau im Kreis Biberach ist am Samstagabend ein Streit nach einem Fußballspiel eskaliert. Ein 14-Jähriger kam in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll kurz nach 17 Uhr ein 14-Jähriger eine 16-Jährige nach einem Fußballspiel im Bittelwiesenweg beleidigt haben. Ein 44-jähriger Angehöriger bekam das mit und griff dem 14-Jährigen wohl an den Hals, so die Polizei.

Ein weiterer Beteiligter soll den 44-Jährigen dann weggestoßen haben. Bei der Auseinandersetzung wurden der 44-Jährige und der 14-Jährige leicht verletzt. Der 14-Jährige kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Durch den Vorfall heizte sich die Stimmung der anwesenden Zuschauer wohl auf. Mehrere Polizeistreifen befanden sich vor Ort. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)