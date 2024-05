Frau meldet Auto als gestohlen – hatte aber nur vergessen, wo es stand

Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls bereits aufgenommen. Und entdeckte dabei das Auto an der Wohnanschrift der Frau.

Die Polizei hatte am Montag von einem Autodiebstahl in Bad Schussenried (Kreis Biberach) berichtet. Am Donnerstag müssen die Ermittler die Meldung aber revidieren: Das Auto sei demnach nicht gestohlen gewesen. Die Besitzerin habe wohl lediglich vergessen, dass sie anderswo abgestellt hatte.

Aber der Reihe nach: Im Polizeibericht am Montag hieß es, der graue Dacia Sandero Stepway sei zwischen Samstag, 4. Mai, 18 Uhr und Sonntag, 12. Mai, 10 Uhr, unter einem Carport in der Bahnhofstraße in Bad Schussenried gestanden. Das Auto sei verschlossen gewesen. Unbekannte sollen die Schräghecklimousine geknackt und davongefahren sein.

Wegen schweren Diebstahls habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise wurden erbeten. Auch das Kennzeichen des in Friedrichshafen zugelassenen Fahrzeugs wurde veröffentlicht.

Nun die überraschende Kehrtwende: Denn die Polizei konnte nach eigenen Angaben das Fahrzeug im Rahmen der Ermittlungen wieder an der Wohnanschrift der 39-Jährigen in Bad Schussenried feststellen. Wie die Frau der Polizei berichtet haben soll, habe sie ihr Fahrzeug wohl in Aulendorf und nicht in Bad Schussenried geparkt. Sie habe "wohl schlichtweg vergessen", wo sie das Auto zuletzt abgestellt hatte. Ein Diebstahl liege als nicht vor, so die Polizei. (AZ)