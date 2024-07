Vermeintliche Handwerker machen sich an Regenrinne zu schaffen

Am Dienstagvormittag klingelten vermeintliche Handwerker an einem Anwesen in der Dorfstraße im Bucher Ortsteil Ritzisried. Sie machten den Bewohner auf ein Loch in der Regenrinne aufmerksam und boten eine Reparatur für 180 Euro an. Die drei Männer begannen sofort mit den Arbeiten, allerdings tauschten sie eigenmächtig weitere Teile der Regenrinne aus. Als der Mann stutzig wurde und das Schaffen unterbinden wollte, verlang der Trupp einen laut Polizei völlig überzogenen Preis.

Der Bewohner übergab schließlich einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag und die Handwerker zogen weiter. Die Arbeiten führten sie nicht fachgerecht durch, weshalb der Geschädigte Anzeige erstattete. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Haustürgeschäften: „Fachkundige und seriöse Handwerksbetriebe bieten derartige Arbeiten nicht auf diese Art und Weise an.“ (AZ)