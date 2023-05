Auto kracht gegen Baum: 34-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 34-Jähriger kracht mit seinem Auto gegen einen Baum und erleidet bei dem Unfall schwere Verletzungen. War er zu schnell unterwegs?

Bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Betzenweiler im Kreis Biberach hat sich ein 34-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20 Uhr mit einem Seat auf der K7536 von Betzenweiler in Richtung Allershausen unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Fahrer in eine Klinik.

Ein Abschlepper barg das total beschädigte Fahrzeug. Die Verkehrspolizei aus Laupheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache aus. Sie schätzt den Schaden am Seat auf 30.000 Euro. Die Ursache, warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wird noch ermittelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der 34-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein, so die Polizei. (AZ)