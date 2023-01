Mann stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus: Ursache weiter unklar

In Biberach kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Fußgänger kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo Tage später stirbt. Die Polizei will die Ursache ermitteln.

Nach einem schweren Unfall vergangene Woche in Biberach ist ein 64-Jähriger zwei Tage später im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache würden noch andauern, heißt es.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch, 18. Januar. Nach damaligen Angaben der Polizei, fuhr um kurz nach 6.30 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Audi in der Memminger Straße in Richtung stadtauswärts. Im Bereich der Königsbergallee überquerte sodann der 64-Jährige die Memminger Straße an einer Ampelanlage. Die Fahrerin des Audi konnte nicht mehr anhalten und erfasste den Fußgänger frontal. Der Mann wurde von dem Auto aufgeladen und auf die Straße geschleudert.

Tödlicher Unfall in Biberach: Autofahrerin kommt mit Schock ins Krankenhaus

Der 64-Jährige erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun am Freitag an den Folgen des Unfalls starb. Die 51-Jährige hatte einen Schock erlitten und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Warum der Unfall passierte, muss laut Polizei noch genau ermittelt werden. Zunächst sei unklar gewesen, ob die Ampel der Autofahrerin grün hatte oder die Fußgängerampel des Fußgängers grün hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete zum Unfallhergang ein Gutachten an. Die Polizei suchte damals Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise unter der Telefonnummer 07392/96300 geben können. (AZ)