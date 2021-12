Biberachzellerin verrät Tortenrezept im aktuellen Zuckerguss-Heft

Maria von Eltz erklärt, wie ihre Walnuss-Kirsch-Marzipan-Torte gemacht wird. Neben Eiern, Mehl und Co. sind Liebe, Zeit und Geduld wichtige Zutaten, damit das Naschwerk gelingt, verrät die Hobbybäckerin.

Mit ihren zahlreichen Beiträgen für das Hobbybäckermagazin "Zuckerguss" darf sich Maria von Eltz aus Biberachzell zu den treuen Autoren zählen. Auch in der aktuellen Ausgabe ist die leidenschaftliche Tortenkünstlerin mit einer leckeren Kreation aus Kirschen, Marzipan und Walnuss vertreten. Von mehreren Rezepten habe sie sich zum sahnigen Werk inspirieren lassen, sagt von Eltz und ergänzt, dass sie der Torte noch eine geschmackliche Weihnachtsnote beigefügt habe.

Schon der Blick in das Backrezept bedeutet das Scheitern der besten Diätvorsätze fürs neue Jahr: Getragen wird das Prachtstück von einem Tortenboden, der aus Eiern, Zucker und Butter zusammengerührt wird. Zimt, Vanille und Walnüsse sorgen für einen winterlichen Geschmack. Zusammengehalten wird die Torte aus einer Masse von Kirschpudding und Schokoladensahne. Backen sei ihre große Leidenschaft, räumt von Eltz ein und zeigt auf ein Dutzend verschiedener Plätzchen, die sie für die Weihnachtsfeiertage vorbereitet und liebevoll verziert hatte.

Hektik ist am Herd nicht angebracht

Rund zwei Stunden Arbeit stecken hinter dem süßen Torten-Kunstwerk. Doch von Mühen oder gar Frust will die leidenschaftliche Hobbybäckerin dabei nicht sprechen. Die Arbeit für Torten, Plätzchen und Kuchen seien für sie vielmehr die pure Entspannung und der Ausgleich für den alltäglichen Stress. Denn das wesentlichste Erfolgsrezept für gelungenes Naschwerk sei Liebe, Zeit und Geduld, sagt von Eltz und stellt klar: "Hektik ist am Herd unangebracht." Kein Wunder also, dass die Biberachzellerin eine gefragte Partnerin ist, wenn es darum geht, für Freunde, Bekannte und Verwandte einen Beitrag für ein festliches Kuchenbuffet zu leisten.

