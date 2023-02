19-Jährige wird schwer verletzt: Unfall verdeutlicht Ignoranz der Lkw-Fahrer

Plus Das Auto einer 19-Jährigen kollidiert bei Blaustein mit einem Lkw, der dort eigentlich hätte gar nicht fahren dürfen. Anwohner klagen schon lange darüber.

Eine schwer verletzte 19-Jährige ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag bei Blaustein. Doch der Unfall machte auch deutlich, wie viele Lkw-Fahrer das dortige Durchfahrtsverbot ignorieren. Die Polizei will nun dagegen vorgehen.