Brutaler Überfall in Blaustein: 25-Jährige wird durchs Haus gezerrt

Die junge Frau wird bei dem Überfall mit einem Messer bedroht und schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt mit einer Beschreibung der Täter nach Zeugen.

Eine 25-Jährige ist am Dienstagvormittag, 21. Juni, in Blaustein-Ehrenstein überfallen worden. Die Polizei spricht von einem "äußerst brutalen" Vorgehen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Mit einer Beschreibung der Täter hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt - zwei Wochen später mitteilen, drangen drei unbekannte Männer gegen 11 Uhr in das Haus in der Konrad-Röntgen-Straße im Blausteiner Ortsteil Ehrenstein ein. Sie überwältigten die 25-Jährige an der Haustüre. Das Vorgehen dabei war "äußerst brutal", so die Polizei. Die Männer hätten die Frau auf der Suche nach Wertgegenständen durch das Haus gezerrt und Geld sowie Schmuck gefordert. Mit einem Messer sollen sie die Frau bedroht haben.

Letztlich hätten die Männer versucht, die Frau zu fesseln. Wohl aber seien sie dabei gestört worden und hätten von der 25-Jährigen abgelassen. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend mit mehreren hochwertigen Uhren. Die Frau erlitt bei dem Überfall schwere Verletzungen.

Die Kriminalpolizei konnte nach eigenen Angaben zwischenzeitlich ermitteln, dass die Tat von vier Männern begangen wurde. Diese sollen zwischen 20 und 35 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Alle vier sollen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Die drei Männer, die ins Haus eindrangen, seien schwarz gekleidet gewesen. Einer davon soll eine kräftige Statur gehabt haben und etwa 1,80 Meter groß sein. Ein anderer wird mit etwa 1,70 Metern Körpergröße und kleinen braunen Augen beschrieben.

Die Polizei sucht zudem einen weißen Lieferwagen, der gegen 11 Uhr in der Konrad-Röntgen-Straße in Blaustein-Ehrenstein gesehen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)