Feuerwehr entdeckt skelettierte Leiche bei Hochhaus-Brand in Blaustein

Bei einem Hochhaus-Brand in Blaustein machen Einsatzkräfte der Feuerwehr einen grausigen Fund. In einer Nachbar-Wohnung liegt eine skelettierte Leiche.

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) hat es am Donnerstagnachmittag (7.9.23) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Buchbronnenweg gebrannt. 39 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Jedoch entdeckten Einsatzkräfte in einer Nachbarwohnung eine skelettierte Leiche.

Der Polizei gemeldet wurde das Feuer gegen 14.48 Uhr, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm mitteilte. Die Flammen und der Rauch seien weit sichtbar gewesen. Ausgebrochen war der Brand in einer Wohnung im obersten von insgesamt sieben Stockwerk hohen Hochhaus.

Feuer zerstört Wohnung in Blaustein: Familie kommt bei Bekannten unter

Durch die Hitze zerplatzten die Fensterscheiben der betroffenen Wohnung, die vom Brand komplett zerstört wurde. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Zum Zeitpunkt des Feuers soll sich niemand dort aufgehalten haben. Die Familie, die sonst dort lebt, sei nicht zuhause gewesen, so der Polizeisprecher. Die Wohnung ist nun aber zunächst unbewohnbar. Die Familie kam bei Bekannten unter.

Circa 40 Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Ältere Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die restlichen Bewohner konnten wieder in das Gebäude zurück.

Hochhaus-Brand in Blaustein: Skelett in Nachbar-Wohnung entdeckt

Drei Wohnungen, aus denen keine Personen gekommen waren, wurden von der Feuerwehr geöffnet, um festzustellen, ob sich dorthin Rauch ausgebreitet hatte. In einer Nachbar-Wohnung im siebten Stock entdeckten Einsatzkräfte dann die skelettierte Leiche. "Nicht in der Wohnung, die gebrannt hat, sondern in einer Wohnung nebenan", stellt ein Polizeisprecher klar. Es gebe nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Zusammenhang mit dem Brand.

Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist noch unklar. Zwar liegt der Verdacht nahe, dass es sich um den polizeibekannten Wohnungsinhaber handelt. Doch das könne noch nicht gesichert gesagt werden, so der Polizeisprecher. Aufgrund des Zustandes der Person könne nicht einmal das Geschlecht angegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Person dort schon mehrere Monate liegt. Der Kriminaldauerdienst habe vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, auch zur Todesursache.

Im Hochhaus in Blaustein sind laut Polizei 100 Menschen gemeldet

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen würden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorliegen. Aktuell gehe man auch nicht von einem Suizid aus. Notfallseelsorger waren vor Ort im Einsatz. In dem Hochhaus sind nach Polizeiangaben rund 100 Personen gemeldet. Offenbar hat niemand von ihnen bemerkt, dass ein Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin seit mehreren Monaten tot in seiner Wohnung liegt.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.