Feuerwehreinsatz in Blaustein: Müllcontainer in Brand geraten

In der Ulmer Straße in Blaustein brannte ein Müllcontainer. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Zur Ursache gibt es schon eine Vermutung.

Vermeintlich falsch entsorgte Grillkohle hat am Sonntagabend in Blaustein zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 21.40 Uhr habe ein Zeuge Rauch aus einem Müllcontainer gemeldet, so die Polizei in ihrem Bericht am Montag. Der Container stand vor einem Gebäude in der Ulmer Straße.

Die Polizei brachte das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle. Die Feuerwehr Blaustein traf kurze Zeit später ein und löschte den Container. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang Unbekannter seine Grillkohle in dem Container entsorgt haben. Offensichtlich war die noch heiß, sodass es zum Schwelbrand kam. (AZ)