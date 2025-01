Wohl war die Musik zu laut: Mann sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

Ein 26-Jähriger soll am Donnerstag in einer Wohnunterkunft in Blaustein-Herrlingen einen 24 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer verletzt haben. Der Verdächtige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Er wurde zwischenzeitlich in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Wie die Ermittler knapp eine Woche später, an diesem Mittwoch, mitteilen, soll es an jenem 2. Januar 2025 gegen 21.20 Uhr zum Streit zwischen den beiden Bewohner gekommen sein. Wohl war dem 24-Jährigen die Musik des 26-Jährigen zu laut, heißt es.

Im Streit soll der 26-Jährige dann mit einem Küchenmesser den 24-Jährigen leicht verletzt haben. Dem Geschädigten habe dann wohl in sein Zimmer fliehen können. Rettungskräfte brachten ihn mit Stichverletzungen am Arm und Oberkörper in eine Klinik.

Der Ulmer Polizei Ulm sei es gelungen, den 26-Jährigen widerstandslos in seinem Zimmer vorläufig festzunehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sei bei ihm aufgefunden und sichergestellt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Mann am Freitag einer Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Seine Schuldfähigkeit aber soll aufgehoben oder zumindest erheblich vermindert gewesen sein, so die Ermittler.

Der 26-jährige Mann mit gambischer Staatsbürgerschaft ist nun in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an. (AZ)