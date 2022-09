Unfall ohne Helm: 65-Jährige wird am Kopf schwer verletzt

Zwei Radfahrer, beide ohne Helm, stoßen zusammen. Die 65-Jährige stürzt und erleidet schwere Kopfverletzungen.

Bei einem Fahrradunfall am Montag in Blaustein ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie trug nach Angaben der Polizei keinen Helm.

Gegen 11.45 Uhr fuhr demnach ein 25-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Ulmer Straße. Er verlangsamte seine Fahrt, um die Fahrbahn zu wechseln. Hinter ihm war eine 65-Jährige auf ihrem Damenrad unterwegs. Sie fuhr in gleiche Richtung und erkannte nicht, dass der Vorausfahrende gebremst hatte.

Die Radlerin fuhr dem 25-Jährigen auf und stürzte auf die Straße. Bei dem Unfall erlitt die Seniorin schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus. Auch der 25-Jährige trug keinen Helm, so die Polizei. Er blieb jedoch unverletzt. Der Sachschaden an dem Damenrad beträgt rund 50 Euro. (AZ)