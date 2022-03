Bewohner stirbt nach Hausbrand in Klinik: Obduktionsergebnis liegt vor

Nach dem Feuer in einem Haus in Munderkingen stirbt der mutmaßliche Brandstifter im Krankenhaus. Was war die Todesursache? Ein erstes Obduktionsergebnis liegt vor.

Nach dem Tod eines 36-Jährigen, der im Verdacht steht, am Montag in Munderkingen einen Brand gelegt zu haben, ist nun am Mittwoch die Obduktion erfolgt. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, habe die in der Rechtsmedizin Ulm durchgeführte Obduktion keine klare Todesursache ergeben.

Mutmaßlich waren die Verletzungen, wegen denen der 36-Jährige nach dem Brand in eine Ulmer Klinik gebracht wurde, nicht todesursächlich. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Begutachtung sollen nun chemisch-toxikologische Untersuchungen dabei helfen, die Todesursache doch noch zu klären. Bis wann diese Ergebnisse vorliegen, ließe sich derzeit nicht sagen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm.

Brand in Munderkingen: Zeugen retteten den 36-Jährigen aus dem Haus in der Martinstraße

Wie berichtet, entdeckten Zeugen am Montag gegen 14 Uhr den Brand in dem Gebäude in der Martinstraße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Zeugen gelang es, den 36-Jährigen und eine 80-Jährige aus dem Haus zu retten.

Der 36-Jährige starb am Dienstag in der Klinik. Er soll, so die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gelegt haben, in dem er selbst wohnte. Das einsturzgefährdete Gebäude muss nach dem Brand abgerissen werden. Es entstand ein Schaden von etwa einer Million Euro. (AZ)