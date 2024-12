Unbekannte zünden Freisitz in Burlafingen an

In der Bogenholzstraße im Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen hat am Nachmittag des Zweiten Weihnachtstags ein Freisitz gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Freiwillige Feuerwehr aus Burlafingen den in Flammen stehenden Freisitz löschen. Nachdem im Freisitz keine entzündlichen Gegenstände gelagert wurden und nach derzeitigem Stand auch kein technischer Defekt vorliegen konnte, geht die Polizeiinspektion Neu-Ulm von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aus und ermittelt in diese Richtung. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro. Für Personen oder andere Gebäude bestand keine Gefahr. (AZ)

