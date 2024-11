Sieben Chöre, 90 Minuten, eine Bühne: Großes Konzert in Burlafingen

Singe, wem Gesang gegeben! Und wem er nicht ganz so gegeben ist, dass er als starker Solokünstler auftreten will und kann, findet vielleicht Aufnahme in einem Chor, in dem seine auch vorhandenen Qualitäten zum Tragen kommen. Das kann durchaus gut sein, wie das Publikum beim Chorkonzert mit sieben Chören aus der Region am Sonntagabend in der Burlafinger St. Konrad-Kirche erlebte.

