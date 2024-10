Hier in Ulm möchten die Grünen Bäume pflanzen

Die fortschreitende Erderwärmung macht aus Sicht der Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung dringend notwendig.

In einem schriftlichen Antrag an Ulms OB Martin Ansbacher beantragt die Fraktion deshalb, an zusätzlichen Orten in der Stadt Bäume anzupflanzen, die klimaschädliche Emissionen absorbieren, Schatten spenden und die Menschen vor den negativen Folgen der Hitze und der Sonneneinstrahlung schützen.

Hier in Ulm wollen die Grünen mehr Bäume pflanzen

Folgende Orte kommen aus Sicht der Fraktion für die Anpflanzung zusätzlicher Bäume besonders in Betracht: -

Platz vor dem Maritim Hotel und dem CCU

Willy-Brandt-Platz

Weinhof

Donauwiese

Theodor-Pfizer-Platz

Schuhhausplatz

Marktplatz vor dem Museum

Ostplatz

Südliche Münsterplatz

Zinglerpark

Blaupark

Die Begründung der Grünen: „Da die Baumpflanzungen für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger und der Besucherinnen und Besucher Ulms dringlich sind, bitten wir darum, die nötigen Mittel in den Haushalt 2025 einzustellen.“ Vorher dürfte es im Ulmer Gemeinderat noch Diskussionen geben. Denn zusätzliche Bäume etwa auf dem Weinhof oder der Donauwiese dürfte für Gesprächsbedarf sorgen, weil dort Veranstaltungen durchgeführt werden. (AZ/heo)