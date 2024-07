Donaufest Ulm 2024: Programm, Öffnungszeiten, alle Infos

Das Donaubüro Ulm/Neu-Ulm lädt alle zwei Jahre zum Internationalen Donaufest ein. Zehn Tage lang treffen sich Künstler und Gäste aus den Donauländern zu einem bunten Kulturprogramm mit Musik, Tanz, Literatur und Ausstellungen. Herzstück ist der Markt der Donauländer mit Kunsthandwerk, Musik und kulinarischen Spezialitäten. Das Fest fördert kulturelle Vielfalt und Zusammenarbeit entlang der Donau und bietet ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Hier versorgen wir Sie mit allen wesentlichen Infos rund um das Donaufest.

Die Öffnungszeiten beim Donaufest Ulm 2024

Der Markt der Donauländer hat die folgenden Öffnungszeiten:

Wochentags von 11 bis 23 Uhr

Freitag/Samstag bis 24 Uhr

Letzter Tag, 14. Juli bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Infostände

Freitag, 5.7.2024 Info Metzgerturm 09 – 21 Uhr und Info Fischerplätzle und Neu-Ulm 15 – 21 Uhr

Samstag, 6.7.2024 – Samstag, 13.7.2024 alle drei Infostände täglich von 11 – 21 Uhr besetzt

Sonntag, 14.7.2024 alle Infostände 11 – 18 Uhr

Donaufest Ulm 2024: Das Programm

Der Veranstalter hat dieses Programm veröffentlicht:

4. bis 12. Juli

donau.pop.camp, Popbastion Ulm, Schillerstraße 1/4

4. bis 14. Juli

„Ten Nations Meet Danube“, Gelände Ulm/Neu-Ulm, Donauufer

4. Juli, 16.15 – 18 Uhr

Fahnenlauf zum 13. Internationalen Donaufest, Messe Ulm, Böfinger Straße 50

5. bis 13. Juli

Das Donaufest kommt zu Ihnen, verschiedene Orte

5. bis 7. Juli

Ausstellung: Gesichtslos – Frauen in der Prostitution, vh ulm, Kornhausplatz 5

5. Juli, 15 Uhr bis 14. Juli, 22 Uhr

Zillentaxi und Donau-Fähre, Donauufer Ulm, Höhe Donaubühne / Donauufer Neu-Ulm

5. Juli, 16 Uhr bis 14. Juli, 17 Uhr

Im Medienboot auf der Donau, Medienboot Ulmer Ufer, Donauwiese

5. Juli, 17 – 18 Uhr

Auftakt auf dem Marktgelände, Gelände Ulm/Neu-Ulm, Donauufer

5. Juli, 17 – 21 Uhr

Pécs – eine Reise wert, Themenzelt Europäische Geschichte, Donauufer

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

Von Donaudurchbruch bis zum Schwarzen Meer, Themenzelt 2, Donauufer

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

DONAURADLER Willkommen!, Themenzelt 2, Donauufer, Ulm, Deutschland

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

Kunst und Kultur als Friedenszeichen, Themenzelt 2, Donauufer

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

Wine o‘clock, Themenzelt 1, Donauufer

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

Vučedol – Erlebe die authentische europäische Zivilisation, Themenzelt 1, Donauufe

5. Juli, 17 Uhr bis 7. Juli, 21 Uhr

Danube Confluence – Fotos aus dem Donaudelta, Themenzelt 1, Donauufer

5. Juli, 17 Uhr bis 14. Juli, 18 Uhr

Markt der Donauländer, Geländer Ulm/Neu-Ulm, Donauufer

Wie geht die Anreise beim Donaufest Ulm 2024 vonstatten?

Zu Fuß/Fahrrad/ÖPNV/Auto

ÖPNV: Das Festgelände am Donauufer erreichen Sie am besten mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Haltestelle „Rathaus Ulm“ ist nur wenige Gehminuten entfernt und wird von den Stadtbuslinien 4, 5 und 6 sowie von Regionalbussen bedient.

Fahrrad: Ausgewiesene Fahrradabstellflächen befinden sich auf beiden Seiten der Donau. Fahrräder sind auf dem Festgelände nicht erlaubt.

Park and Ride: Kostenlose P&R-Plätze stehen zur Verfügung:

Science Park II

Kuhberg Schulzentrum (nur samstags)

Stockmahd/Donauhalle

Von dort sind es 8-15 Minuten in die Innenstadt. Fahrzeiten finden Sie unter www.ding.eu oder in der DING-App.

Weitere Informationen gibt es hier.

Und wie steht es beim Donaufest Ulm 2024 mit dem Parken?

Parken in Ulm

Das nahe gelegene Parkhaus „Congress Centrum Süd“ hat während des Donaufests täglich durchgehend geöffnet.

Parken in Neu-Ulm

In Neu-Ulm steht Ihnen die Tiefgarage Petrusplatz als zentrale Parkmöglichkeit zur Verfügung. Sie hat 24 Stunden geöffnet. Weitere Parkhäuser und detaillierte Informationen zu der aktuellen Anzahl von freien Parkplätze finden Sie hier.

Wohnmobilstellplatz in Ulm/Neu-Ulm

In unmittelbarer Nähe der Donau stehen auf der Neu-Ulmer Seite 49 Stellplätze (davon 10 XL-Stellplätze) ganzjährig und 24 h lang zugänglich zur Verfügung. Der Platz zählt mit Strom, Frischwasser, Grauwasser – & Müllentsorgung, WLAN und großzügigen Parzellen zu den absoluten Premium-Stellplätzen in der Region. Direkt am Donaubad in Neu-Ulm gelegen verfügt er außerdem über eine gute Verkehrsanbindung an die A7, A8, B10 und B30.

Reisebusse

Reisebusparkplatz (Glöcklerstraße/Neue Straße): 11 kostenlose Busparkplätze

Parkplatz Donauhalle (Böfinger Straße): 30 Stellplätze

Parkplatz Edwin-Scharff-Haus (Silcherstraße 40, Neu-Ulm): 4 Parkplätze

Donaufest Ulm 2024: Und sonst noch gut zu wissen

Fundsachen Fundsachen werden bei den Infoständen angenommen und bis zum „Dienstschluss“ um 21:00 Uhr dort aufbewahrt.

Fundsachen, welche bis dahin nicht abgeholt werden, werden um 21:00 Uhr zum Orga- Container auf Ulmer Seite zu CPN gebracht.

Dort werden alle Fundsachen über das Donaufest gelagert und es kann nachgefragt werden.

Nach dem Donaufest werden die Fundsachen im Donaubüro aufbewahrt und nach ca. 1 Woche ins Fundbüro Ulm gebracht

Kinder auf dem Donaufest

Ulm

Der Infostand am Metzgerturm dient als Sammelstelle für Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Das dortige Personal betreut die Kinder. Da der Infostand ab 21 Uhr nicht besetzt ist, werden die Kinder ab dieser Uhrzeit von den auffindenden Personen in den Orgabereich Ulm gebracht. Der Weg dorthin wird am Infostand erklärt und mit einem Aushang beschildert.

Neu-Ulm

Der Infostand Neu-Ulm dient als Sammelstelle für Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Die Kinder werden von dem dort arbeitenden Personal betreut. Ab 21 Uhr gelten die gleichen Regeln wie in Ulm..

Donaufest-Artikel

Die Donaufest Artikel des Internationalen Donaufests, etwa T-Shirts, Stoffbeutel oder Thermobecher werden ausschließlich am Infostand Metzgerturm zu den normalen Öffnungszeiten verkauft. Man kann nur bar bezahlen. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen als Spende an das Projekt „Das Donaufest kommt zu Ihnen“.