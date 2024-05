Helmer, Basler, Reichert: "Doppelpass on Tour" kommt nach Neu-Ulm

Die Talkrunde mit dem Phrasenschwein kommt ins Edwin-Scharff-Haus nach Neu-Ulm. Unter anderem Thomas Helmer, Mario Basler und Johannes Reichert sprechen über Fußball.

Die meisten kennen den "Doppelpass" mit seinem berühmten Phrasenschwein aus dem Fernsehen. Die Talkrunde läuft für gewöhnlich am Sonntagvormittag auf Sport1 und wird moderiert von Florian König. Fußball-Experten, Medienschaffende, Ex-Profis und Klubverantwortliche tauschen sich über aktuelle Themen rund um das runde Leder aus. Seit 2021 gibt es auch die Event-Reihe "Doppelpass on Tour". Jene interaktive Bühnenshow macht nun unter anderem Halt in Neu-Ulm. Mit dabei sein wird neben Moderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler auch Johannes Reichert, der Kapitän des künftigen Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Auch der Sportfunktionär und ehemalige Fußballspieler Maik Franz sowie der ehemaligen Fußballprofi und Co-Kommentator Steven Ruprecht sind mit von der Partie.

Talkrunde "Doppelpass on Tour" Anfang Juni in Neu-Ulm

"Doppelpass on Tour" wird von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Bundesweit wird in über 25 Städten Station gemacht. Im typischen "Doppelpass"-Ambiente – mit Phrasenschwein – wird in der rund zweistündigen Bühnenshow "leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt" geplaudert – mit entsprechendem regionalem Bezug zum Veranstaltungsort. Auch das Publikum soll mit in die Talkrunde einbezogen werden: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainern bewegen.

In Neu-Ulm findet der "Doppelpass on Tour" am Mittwoch, 5. Juni, im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm statt. Einlass ist um 19 Uhr, los geht's um 20 Uhr. Karten kosten zwischen 31 und 48,25 Euro. VIP-Tickets sind für 110,35 Euro erhältlich. Darin enthalten sind Fotos und Autogramme von den Talkgästen, Mario Basler und Thomas Helmer, das Original-"Phrasenschwein" als Geschenk sowie beste Plätze und einen früheren Einlass. (AZ)

Info: Tickets gibt es Online auf www.s-promotion.de oder über die Tickethotline 06073/722740 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.