Geldscheine liegen auf dem Boden: Bankautomat in Dornstadt gesprengt

Die Täter sind auf der Flucht: In Dornstadt ist ein Geldautomat gesprengt worden. Was bereits bekannt ist.

Ein Geldautomat vor einem Einkaufszentrum in Dornstadt wurde am frühen Freitagmorgen gesprengt, die unbekannten Täter sind auf der Flucht. Kurz vor drei Uhr morgens wurde der Anschlag auf den gepanzerten, aber frei stehenden Geldautomat verübt. Die Explosion war so gewaltig, dass die Zugangstür rund dreißig Meter weit über die Straße in eine gegenüberliegende Wiese geschleudert wurde.

Der Parkplatz vor dem Einkaufszentrum ist mit zahlreichen Trümmern übersäht. Als die Polizei eintraf, lagen noch Dutzende Geldscheine auf dem Parkplatz, die die Täter gar nicht erst mitgenommenen hatten. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei wurde durch Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unterstützt. Die Polizei sucht nun die drei dunkel gekleideten Täter, die in einem dunklen Fahrzeug flüchteten. Noch ist unbekannt, wie viel Geld sie erbeutet haben, Dutzende Geldscheine blieben am Tatort zurück.