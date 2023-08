Unfall mit mehr als zwei Promille: Autofahrerin kracht gegen Baum

Die Frau versucht nach dem Unfall zu flüchten. Doch eine Zeugin hindert sie daran.

Bei einem unfall am Dienstagmittag in Dornstadt hat eine 61 Jahre alte Autofahrerin einen Schaden von mehr als 6000 Euro angerichtet. Die Frau war nach Angaben der Polizei betrunken.

Gegen 12.30 Uhr war die 61-Jährige mit ihrem Ford Kuga in der Hirschstraße unterwegs. Da sie wohl nicht fahrtüchtig war, kam sie nach links von der Straße ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Anschließend soll sie versucht haben zu flüchten.

Ein Zeuge hinderte sie daran und verständigte die Polizei. Der Polizeiposten Dornstadt nahm die Ermittlungen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille.

Die 61-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihr ein Arzt Blut abnahm. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf 6000 Euro, an dem Baum auf 500 Euro. Ein Abschlepper barg den Ford. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)