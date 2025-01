„Ein Meilenstein“: Ulmer Unternehmen NVision bringt neues Gerät zur Krebsbehandlung auf den Markt

„Das wird die Krebstherapie verändern“, sagt Nathalie Musto, Senior Office Manager des Ulmer Unternehmens NVision. Zehn Jahre lang hat man an der Entwicklung gearbeitet – in dieser Woche wird das erste Gerät an die Universität München ausgeliefert. „Es ist ein Meilenstein“, betont Musto. Das Gerät könnte in Zukunft ermöglichen, Krebs früher zu diagnostizieren und bereits kurz nach Therapiebeginn zu beurteilen, ob die Behandlung anschlägt.

