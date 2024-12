Einbrecher hebeln Terrassentür auf und steigen in Wohnhaus ein

In der Gartenstraße in Thalfingen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter am Mittwoch zwischen 18 und 21 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort stahlen sie Schmuck und Bargeld.

Um Zeugenhinweise an die Polizei Neu-Ulm wird gebeten

Der Wert der Beute liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)